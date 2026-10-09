संजय यदुवंशी का धम्मौर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, सुलतानपुर में जुटे समर्थक

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। धम्मौर पुलिस की कार्यशैली का विरोध जताते हुए अवधी गायक संजय यदुवंशी गुरूवार को शहर के तिकोनिया पार्क पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पार्क पहुंच गए।

बताते चलें कि संजय यदुवंशी, उनके भाई समेत अन्य पर नगर कोतवाली में मारपीट, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में सात सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था।

इसी मामले में तलाश के लिए धम्मौर पुलिस उनके घर पहुंची थी। संजय ने आरोप लगाया कि धम्मौर पुलिस बिना किसी वारंट रात में दीवार कूदकर उनके घर में घुसी। घर के अंदर मां और बहन से अभद्रता की गई। इसका एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था।