ग्रीन कार्बन क्रेडिट योजना से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, सुलतानपुर में स्कीम से जुड़े 1000 किसान

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। वन विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रीन कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पौधारोपण करने वाले किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। जो वर्तमान के साथ बीते वर्ष पौधारोपण महा अभियान में पौधों का रोपण कर चुके हैं। अब तक एक हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है।

किसानों की ओर से रोपे गए पौधों का द इनर्जी एंड रिर्सोसेज इंस्टीटयूट की ओर से सर्वे किया जा रहा है। पौधों का सर्वे होने के बाद किसानों को पांच वर्ष तक इन पौधों का संरक्षण करना होगा। इस अवधि के बाद किसानों को पौधों पर मालिकाना हक के साथ 500 रुपये प्रति पौध के हिसाब से डबल लाभ होगा।

सदर, कादीपुर, जयसिंहपुर, लम्भुआ रेंज में रेंजर किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चारों रेंज में अब तक एक हजार से अधिक किसानों का पंजीयन किया गया है। योजना का धरातल पर क्रियांवयन से एक ओर जहां धरती पर हरियाली दिखेगी, वहीं किसानों की माली हालत में सुधार होगा। किसान इस योजना से जुड़ने के लिए क्षेत्रीय वनाधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।