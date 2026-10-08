क्रिकेट खेलने का सपना साथ देखा, मौत भी साथ आई; सुलतानपुर में चार दोस्तों की मौत से बिखरा परिवार

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। देवरिया निवासी नित्या, इरफान, अनिकेत और आनंद कई वर्षों से दोस्त थे। चारों ने एक साथ क्रिकेट खेलने का सपना सजाया इससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। बुधवार की सुबह हादसे की सूचना जब उनके गांव पहुंची परिवारजन सदमे में चले गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला।

हादसे में घायल जयंतो ने बताया कि वह और कुछ अन्य साथी सो रहे थे तभी अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद आसपास चीख-पुकार मच गई। इसके बाद का उन्हें कुछ भी याद नहीं। मृतक नित्या के पिता मनोज कैटरिंग कारीगर हैं, मृतक इरफान के दो भाई कैस और बबली हैं।