'सुलतानपुर को ही बनाऊंगा बदलाव का केंद्र', संजय सिंह ने BJP को बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दे पर घेरा

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी की रोज़गार दो- सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के मुख्यालय पहुंचने पर तिकोनिया पार्क में सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस जनपद को व्यवस्था परिवर्तन को केंद्र बनाऊंगा। यहीं से 16 साल तक पटरी, शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम मैंने किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहा कि भाजपा सरकार में बेरोज़गारी चरम पर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने से नौजवान त्रस्त हैं। रोजगार के नाम पर नौजवानों को लाठियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बेरोजगार नौजवानों, मजदूरों, शिक्षामित्रों, आशा–आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बुनकरों और पटरी, शोषित वंचितों के हक़ की लड़ाई के लिए है।