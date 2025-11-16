Language
    'सुलतानपुर को ही बनाऊंगा बदलाव का केंद्र', संजय सिंह ने BJP को बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दे पर घेरा

    By Surya Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    सुलतानपुर में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान सांसद संजय सिंह ने जनपद को व्यवस्था परिवर्तन का केंद्र बनाने की बात कही। उन्होंने भाजपा सरकार पर बेरोज़गारी और पेपर लीक के मुद्दे पर हमला बोला। सिंह ने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि यह यात्रा बेरोजगार युवाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए है। विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी की रोज़गार दो- सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के मुख्यालय पहुंचने पर तिकोनिया पार्क में सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस जनपद को व्यवस्था परिवर्तन को केंद्र बनाऊंगा। यहीं से 16 साल तक पटरी, शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम मैंने किया है।

    कहा कि भाजपा सरकार में बेरोज़गारी चरम पर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने से नौजवान त्रस्त हैं। रोजगार के नाम पर नौजवानों को लाठियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बेरोजगार नौजवानों, मजदूरों, शिक्षामित्रों, आशा–आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बुनकरों और पटरी, शोषित वंचितों के हक़ की लड़ाई के लिए है।

    बिहार चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने 80 लाख वोटों की चोरी और बड़े पैमाने पर वोट काटने का आरोप लगाया। अंगनाकोल में बब्लू सिंह प्रधान, टीपू सुल्तान टेढ़ुई में वासिद, सुरेश गौतम, वंशराज, केएनआई के पास शशि सिंह, इमरान, पांचोंपीरन में बड़कऊ प्रधान, इमरान आदि ने उनका स्वागत किया।