'बीमारी से ज्यादा सिस्टम से लड़ रहे लोग', संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला
आप सांसद संजय सिंह ने कूरेभार में कहा कि रोजगार हमारा हक है, पर सरकार नाकाम है। उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं का भविष्य लटकाने और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल करने का आरोप लगाया। अयोध्या से प्रयागराज तक पदयात्रा कर रहे संजय सिंह ने युवाओं से आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक एक पहचान बन गई है। पदयात्रा 24 नवंबर को प्रयागराज में समाप्त होगी।
संवादसूत्र, कूरेभार (सुलतानपुर)। आप सांसद संजय सिंह शनिवार को कहा कि हम हिंदुस्तान में हैं, रोजगार हमारा हक है, लेकिन सरकार इसे देने में नाकाम रही है, ऐसे में सत्ता में बने रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। वह यह बातें कूरेभार के चौक में आयोजित कार्यक्रम में कहीं।
सांसद संजय सिंह अयोध्या के सरयू तट से प्रयागराज संगम तक पद यात्रा पर निकले हैं। दोपहर में जमोली बार्डर से शुरू होकर उनकी पदयात्रा का कस्बे में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत लोगों ने किया।
उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार, शिक्षा और न्याय के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर संघर्ष को मजबूत करें। कहा कि आठ साल में भाजपा की सरकार में युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी तक डॉक्टर नहीं हैं। जांच नहीं हो पाती। दवा नहीं है। लोगों को बीमारी की अपेक्षा सिस्टम से अधिक लड़ना पड़ रहा है। पेपर लीक प्रदेश की पहचान बना है। आने वाले समय में प्रदेशभर में इस अभियान को और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।
करीब पांच किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के दौरान सांसद रास्ते भर लोगों से मिलते रहे और युवाओं को रोजगार व सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूक होने की अपील करते रहे।
पदयात्रा में ललित झा, लालजी, पंकज यादव, बीरेंद्र कुमार यादव, प्रदीप गिरी, मोहम्मद मुनौवर, पंचम यादव और नफीस पठान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कूरेभार थाना प्रभारी विजयंत मिश्रा अपनी टीम के साथ सक्रिय रहे। पदयात्रा 24 नवंबर को संगम प्रयाग राज में समाप्त होगी।
