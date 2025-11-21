आप नेता संजय सिंह पर दर्ज केस की फाइनल रिपोर्ट पर गवाही देने नहीं आए कमरौली SO, सुनवाई की अगली तारीख तय

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डा. संदीप शुक्ल के विरुद्ध दर्ज आचार संहिता उल्लंघन केस में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर वादी मुकदमा अमेठी के कमरौली थाने के एसओ मुकेश कुमार शुक्रवार को कोर्ट में गवाही देने नहीं आए। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तिथि तय की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली नगर में तैनात रहे दारोगा मुकेश कुमार ने सात मई 2023 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डा. संदीप शुक्ल के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि रोड शो व नुक्कड़ सभा में 20-25 नाबालिग बच्चों को लेकर चुनाव प्रचार किया गया था।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। मामले की विवेचना करने वाले दारोगा दीपेंद्र विक्रम सिंह को सांसद संजय सिंह व डा. संदीप शुक्ल के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाए थे। विवेचक ने उन्हें क्लीनचिट देते हुए दो जुलाई 2023 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।

सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक पर दर्ज केस में नहीं आया गवाह बिजली कटौती के विरोध में शहर के ख्वाजा कांप्लेक्स के सामने सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत अन्य के विरुद्ध दर्ज केस में अभियोजन पक्ष का गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं आया।