    सब्जियां महंगी होने से बिगड़ गया रसोई का बजट, टमाटर 60 तो आसमान छू रहे पालक के दाम

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, और पालक के दाम आसमान छू रहे हैं। अन्य सब्जियों के दामों में भी वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट।

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। कद्दू 50 तो बैंगन 60 रुपये हो गया है। आलू 22 से 25 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। फुटकर बाजार में टमाटर, अदरक, धनिया, मिर्चा, सोया-मेथी, मटर समेत अन्य साग-सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के चलते लहसुन पहले से ही रसोई से गायब है। कारोबारी बताते हैं कि सहालग के चलते सब्जियों के दाम और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

    अक्टूबर बीतते-बीतते सब्जियों के दाम अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। दस दिन पहले जो सब्जियां 15 से 20 रुपये किलो बिक रही थीं, वे अब 30 से 40 रुपये की दर से मिल रही हैं। इससे गृहणियों की रसोई का बजट काफी प्रभावित हुआ है। उन्हें सब्जियां बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है।

    उनको इस बात की भी चिंता है कि रसोई का बजट कैसे संभाला जाए और परिवार के सदस्यों में पोषक तत्वों की कमी भी न होने पाए। दालों की कीमतों में पहले से ही तेजी के चलते रसोई में सब्जी विकल्प रही। ऐसे में महंगी होतीं सब्जियों ने काफी निराश किया है।

    फुटकर मंडी में सब्जी खरीदने आईं विवेकनगर की रेखा तिवारी ने कहा कि दो सौ रुपये खर्च करने के बाद भी उनका आधा झोला भी नहीं भरा है। सब्जियां भोजन में जरूरी हैं। ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। रेनू सिंह कहती हैं कि मिर्चा-मूली तक के दाम काफी तेज हैं। किफायत के साथ अब खरीदारी करनी पड़ रही है।

    कई अन्य गृहणियों ने कहा कि बिना सब्जी के भोजन का कोई मतलब नहीं। किलो में न सही, पाव में ही सब्जियां तो खरीदनी ही पड़ेंगी। फुटकर व्यवसायी नंदू ने बताया कि बारिश के चलते मंडियों में सब्जियों की आपूर्ति कम हो रही है। उधर, सहालग में मांग भी बढ़ गई है। इससे कीमतें अब बढ़ गई हैं।

    बाजार में फुटकर सब्जियों के रेट पर एक नजर

    सब्जियां-कीमत (रुपये प्रति किलो)
    आलू- 22-25
    टमाटर- 60
    कद्दू-50
    लौकी-60
    चुकंदर-60
    बैंगन- 50-60
    धनिया-100
    फूल गोभी-80
    पत्ता गोभी-60
    सेम-100
    सोया-100
    पालक- 80-100
    नींबू-80
    अदरक-80
    हरी मटर- 160-180
    लहसुन- 180-200
    प्याज- 25-30
    भिंडी- 80
    गाजर- 60
    खीरा-50
    मूली-40
    मिर्चा-50
    करेला-60
    सूरन-70