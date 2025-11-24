राम मंदिर ध्वजारोहण में PM के आगमन को लेकर जिले में बढ़ी सतर्कता, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मंगलवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि सभी थानों को भ्रमणशील रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटलों, ढाबों, बस व रेलवे स्टेशनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर प्रतिबंधित किया गया है। हलियापुर व कूरेभार की ओर से अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पर गुजारने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले से निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल समेत तीन सौ की संख्या में पुलिस बल अयोध्या भेजा गया है।

जगदीशपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को जिला प्रशासन के आदेश पर रोक दिया गया है। अयोध्या सीमा पर पुलिस चाक चौबंद है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं भारी वाहन चालकों ने मार्ग खुलने के इंतजार में अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया।