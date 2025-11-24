राम मंदिर ध्वजारोहण में PM के आगमन को लेकर जिले में बढ़ी सतर्कता, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर
अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के अवसर पर प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त बलों की तैनाती की है और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। आम लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मंगलवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि सभी थानों को भ्रमणशील रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटलों, ढाबों, बस व रेलवे स्टेशनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर प्रतिबंधित किया गया है। हलियापुर व कूरेभार की ओर से अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पर गुजारने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले से निरीक्षक, उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल समेत तीन सौ की संख्या में पुलिस बल अयोध्या भेजा गया है।
जगदीशपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को जिला प्रशासन के आदेश पर रोक दिया गया है। अयोध्या सीमा पर पुलिस चाक चौबंद है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं भारी वाहन चालकों ने मार्ग खुलने के इंतजार में अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया।
थाना प्रभारी तरुण पटेल ने बताया की प्रधानमंत्री की सुरक्षा और जाम की समस्या से निपटने के लिए भारी वाहनों पर रोक लगाई गयी है। छोटे वाहनों और मोटरसाइकिल पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।
कूरेभार में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन को ध्यान में रखते हुए कूरेभार पुलिस ने सुरक्षा मोर्चा मजबूत कर दिया है। बैरियर लगाकर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मोड़ा गया है।
पुलिस व यातायात विभाग की टीम सुबह से ही एक्सप्रेस-वे पर मोर्चा संभाल लिया है। एक्सप्रेसवे पर तैनात पुलिस बल वाहनों की जांच में लगा है, जबकि भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा रहा है।
