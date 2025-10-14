कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, निगरानी याचिका हुई निरस्त

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर मंगलवार को कोर्ट का निर्णय आ गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे राकेश ने निगरानी याचिका निरस्त कर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों के पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का आरोप था।उनके इस बयान के विरुद्ध कोतवाली नगर के घरहां खुर्द गांव के अधिवक्ता मो. अनवर ने कोर्ट में केस (परिवाद) दायर किया था।