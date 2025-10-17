राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले का गवाह हुआ बीमार, अब नवंबर में होगी सुनवाई
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में गवाह रामचंद्र दुबे की बीमारी के कारण शुक्रवार को कोर्ट में गवाही नहीं हो सकी।
संवादसूत्र, सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि केस में गवाह रामचंद्र दुबे बीमार होने के कारण शुक्रवार को गवाही देने कोर्ट नहीं आए।
परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र देकर इसकी जानकारी कोर्ट को दी। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए छह नवंबर को तलब किया है।
ये है मामला
सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। यह बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कान्फ्रेंस के बताए हैं, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर दिए गए थे।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।
