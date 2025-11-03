रात में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बाइक चालकों को सफर करने से रोकेंगे सुरक्षाकर्मी, उपलब्ध कराएंगे पेय पदार्थ

संवादसूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने विशेष सुरक्षा अभियान चलाया है। त्योहार खत्म होने के बाद लंबी दूरी तय करने वाले बाइक सवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने विशेष अभियान चलाया है।

शाम सात बजे से सुबह तक एक्सप्रेसवे पर बाइक सवारों को आराम करने की सलाह दी। थके बाइक सवारों को सुरक्षा कर्मी राेकर पेय पदार्थ उपलब्ध कराएंगे। यूपीडा सुरक्षा कर्मियों ने पर्व की समाप्ति को देखते हुए पहल करते हुए रात के समय एक्सप्रेस वे पर चौकसी बढ़ा दी। सुरक्षा जवानों ने टोल प्लाजो पर बाइक सवारों को रोका और उन्हें आराम करने के बाद ही आगे बढ़ने की सलाह दी। कई जगह थके हुए चालकों को गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराए गए ताकि वे तरोताजा होकर सफर जारी रख सकें।

दुर्घटनाओं पर एक नजर एक फरवरी को तिब्बत सेना के जवान सन्तोष कुमार सिंह अपनी बाइक से लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे थे। जयसिंहपुर के महमूदपुर सेमरी गांव के पास बाइक में आग लग गयी, कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए।

10 जून को शाहजहांपुर के अवदा के महानपुर निवासी अवनीश पुत्र सुभाष की बाइक दरपीपुर के पास नींद आने के चलते पलट गई। छह अक्टूबर को आजमगढ़ के अकबालपुर बसई निवासी शहंशाह व सलार बाइक से लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे थे। बल्दीराय के वीही निदूरा के पास चालक को झपकी आने से बाइक डिवाइडर से टकरा कर गिर पड़े। दुर्घटना में शहशांह की मौत हो गयी।