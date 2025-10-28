Language
    सुलतानपुर में पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश घायल, पैर में लगी गोली

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    सुलतानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। इस मुठभेड़ में तीन बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। देहात पुलिस ने सोमवार की रात करीब 12 बजे चेकिंग के दौरान तीन बाइक सवार बदमाशो को रोका तो वह भागे। जवाबी कार्यवायी मे एक बदमाश के पैर मे गोली लगी है। जिसको सीएचसी पर भर्ती कराया गया है।

    थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम को सोमवार की रात सूचना मिली की कुछ बदमाश किसी बडी घटना को अंजाम देने की फिराक मे है । जिसके बाद पुलिस टीम हनुमानगंज की पखरौली रेलवे क्रासिंग पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिऐ पहुची। देहात कोतवाल अखंडदेव की अगुआई मे पुलिस को तीन संदिग्ध बदमाश बाइक से दिखाई दिऐ।

    बाइक सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये । जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह बदमाश भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर पखरौली की तरफ बाईक फिसल कर गिर गयी । जिस पर बैठे तीनो बदमाश जमीन पर गिर गये। पुलिस वालों को देख कर मोटर साईकिल सवारों नें पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

    आत्मसुरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी,जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के पैर में एक गोली लग गयी जो घायल होकर वही पर गिर गया व अन्य दो संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा तीनों को असलहे के साथ पकड़ लिया गया है। देहात कोतवाल की अगुआई मे पुलिस ने मुठभेड को अंजाम दिया है। सीओ लंभुआ रमेश कुमार ने यह जानकारी दी है।

    मुठभेड मे गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मुकेश पुत्र रामदौर निवासी फिरोजपुर शाहपुर थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर, लालू पुत्र मेहन्द्र , राज उर्फ छोटू पुत्र संजय निवासीगण फिरोजपुर शाहपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर के रूप मे की गयी है। जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है।