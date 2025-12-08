Language
    अमन यादव हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपित घायल और दूसरा फरार, अब तक चार लोग गिरफ्तार

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    सुल्तानपुर में अमन यादव हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपित को घायल कर दिया और चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमन यादव हत्या प्रकरण में मुठभेड़ में एक आरोपी घायल।

    संवाद सूत्र, भदैया (सुलतानपुर)। अमन यादव का एक हत्यारोपित पुलिस से मुठभेड़ में पैर में गाेली लगने से घायल हो गया। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। अब तक मामले में चार आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुठभेड़ की घटना कोतवाली देहात के अभियाकला मोड़ पर हुई। घायल हत्यारोपित दीपक यादव उर्फ राका है। देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर देहात पुलिस ने उन्हें घेरा था।

    छह दिसंबर की देर शाम चचेरे भाई संदीप को बाइक से लेने जा रहे चांदा के साढ़ापुर के अमन यादव का कार सवार लोगों ने आरजो ईशीपुर से अपहरण कर लिया था। इसके बाद उन्हें क्रूरतापूर्वक मार-पीटकर प्रतापगढ़ के इब्राहीमपुर घाट पर गोमती नदी में फेंक दिया था।

    सुबह शव उतराते देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। चचेरे भाई संदीप यादव की तहरीर पर पुलिस ने नरैनी सफीपुर के मयंक यादव, अजय यादव, पवन यादव, अजय गुप्ता, दीपक यादव, शिवम यादव, नरहरपुर के समर यादव, राजेपुर के दुर्गेश यादव एवं दुर्गेश की पत्नी समेत 10 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया था।

    पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मयंक यादव और शिवम यादव को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सोमवार को दुर्गेश की पत्नी रेनू यादव तथा दीपक यादव उर्फ राका को जेल भेज दिया गया।

    चांदा कोतवाल समेत नौ पुलिसकर्मी निलंबित

    चांदा में अपहृत अमन यादव की हत्या के बाद पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। अपहरण के बाद कई थानों की पुलिस सक्रिय तो जरूर हुई, लेकिन उसे जिंदा बचा पाने में सफल नहीं हो सकी। साख बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने चांदा कोतवाल दीपेंद्र विक्रम सिंह समेत कोतवाली में तैनात दारोगा चुन्नूलाल, मुख्य आरक्षी शहंशाह, आरक्षी अनुराग व दिनेश रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

    वहीं, कोतवाली नगर में भी पुलिसकर्मी एसपी का कोपभाजन बने। हाल ही में केएनआईटी चौकी का प्रभारी नियुक्त किए गए दारोगा शंकर बक्श सिंह को भी निष्क्रियता के आरोप में निलंबित किया गया है।

    इसके अलावा कोतवाली नगर में तैनात मुख्य आरक्षी भोलानाथ सरोज समेत दो आरक्षी संदीप यादव व अखिलेश निर्मल पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।