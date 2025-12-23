Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुलतानपुर में बस स्टेशन के रैन बसेरा में संदिग्ध हालत में यात्री की मौत, रोडवेज परिसर में मची अफरा-तफरी

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    सुल्तानपुर में बस स्टेशन के रैन बसेरा में एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे रोडवेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई। यात्री की मौत के का ...और पढ़ें

    Hero Image

    बस स्टेशन के रैन बसेरा में संदिग्ध हालत में यात्री की मौत।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बस स्टेशन पर रोटरी क्लब की ओर से 10 यात्रियों के लिए संचालित रैन बसेरा में सोमवार की रात एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यात्री के पास जैतूनपुरा भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र के पते पर बना आधार कार्ड मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार की भोर में यात्री की मौत के बाद रोडवेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्टेशन इंचार्ज ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मृतक के पास रहे मोबाइल नंबर से घरवालों को सूचना दी।

    अंबेडकरनगर जिले के महरुआ पहितीपुर निवासी राज कुमार शर्मा 50 पुत्र राम केवल महाराष्ट्र में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। सोमवार की रात वह बस स्टेशन पहुंचे।

    डिपो से घर जाने के लिए बस न मिलने पर उन्होंने रात रैन बसेरा में गुजारने का निर्णय लिया लेकिन वह इस रैन बसेरा से मंगलवार की भोर नही देख सके। स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि राज कुमार शर्मा शराब की नशे में थे।

    बस स्टेशन चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि राज कुमार शर्मा महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। बीमार होने की वजह से घर आ रहे थे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति स्पष्ट होगी।

    डीएम ने वितरित किया था कंबल

    जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने सोमवार की रात बस स्टेशन पर संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण किया था। इस दौरान डीएम ने रैन बसेरा में रात गुजार रहे यात्रियों को कंबल वितरित किया था।

    10 बेड के रैन बसेरा में रुके थे 22 यात्री

    बस स्टेशन के रैन बसेरा में 10 यात्रियों की जगह 22 यात्री रुके थे। रैन बसेरे में अंबेडकरनगर जिले के महरुआ पहितीपुर के मृतक राज कुमार शर्मा के साथ गाजीपुर के विजय, डलमऊ रायबरेली के भानु प्रताप, अमेठी के दुबोर के भारत यादव, गोसााईगंज के बृजभान वर्मा, अमेठी के बब्लू खान, डीहपुर के सुभाष चंद्र, समीरपुर के हिमांशु व चंदन रैन बसेरा में रुके थे।

    वहीं, कानपुर के चंद्रशेखर सोनकर व आशा, बरौसा के राजेंद्र व मनोज यादव,बस्ती के आदित्य कुमार, सचिन यादव, अशमित मिश्र, आदित्य कुमार,आशुतोष चौधरी, रंजीत यादव, निखिल यादव, हरदोई के सर्वेंद्र कुमार, कौशांबी जुगरापुर के श्याम साहू, राहुल प्रजापति, रतापुर प्रतापपुर के कौशलेंद्र तिवारी रैन बसेरा में रुके थे।