सुलतानपुर में बस स्टेशन के रैन बसेरा में संदिग्ध हालत में यात्री की मौत, रोडवेज परिसर में मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बस स्टेशन पर रोटरी क्लब की ओर से 10 यात्रियों के लिए संचालित रैन बसेरा में सोमवार की रात एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यात्री के पास जैतूनपुरा भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र के पते पर बना आधार कार्ड मिला है।

मंगलवार की भोर में यात्री की मौत के बाद रोडवेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्टेशन इंचार्ज ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मृतक के पास रहे मोबाइल नंबर से घरवालों को सूचना दी। अंबेडकरनगर जिले के महरुआ पहितीपुर निवासी राज कुमार शर्मा 50 पुत्र राम केवल महाराष्ट्र में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। सोमवार की रात वह बस स्टेशन पहुंचे। डिपो से घर जाने के लिए बस न मिलने पर उन्होंने रात रैन बसेरा में गुजारने का निर्णय लिया लेकिन वह इस रैन बसेरा से मंगलवार की भोर नही देख सके। स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि राज कुमार शर्मा शराब की नशे में थे।

बस स्टेशन चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि राज कुमार शर्मा महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। बीमार होने की वजह से घर आ रहे थे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। डीएम ने वितरित किया था कंबल जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने सोमवार की रात बस स्टेशन पर संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण किया था। इस दौरान डीएम ने रैन बसेरा में रात गुजार रहे यात्रियों को कंबल वितरित किया था। 10 बेड के रैन बसेरा में रुके थे 22 यात्री बस स्टेशन के रैन बसेरा में 10 यात्रियों की जगह 22 यात्री रुके थे। रैन बसेरे में अंबेडकरनगर जिले के महरुआ पहितीपुर के मृतक राज कुमार शर्मा के साथ गाजीपुर के विजय, डलमऊ रायबरेली के भानु प्रताप, अमेठी के दुबोर के भारत यादव, गोसााईगंज के बृजभान वर्मा, अमेठी के बब्लू खान, डीहपुर के सुभाष चंद्र, समीरपुर के हिमांशु व चंदन रैन बसेरा में रुके थे।