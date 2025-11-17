Operation Langada: सुलतानपुर में आपरेशन लंगड़ा, मुठभेड़ में दो वाहन चोर गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुर: भदैंया में सोमवार को पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो शातिर बदमाशों हॉफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लंभुआ सीएचसी में भर्ती कराया है। दोनों शातिर बदमाश, जौनपुर के रहने वाले है। कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार-सोमवार की रात को कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश वाहन चोर गिरोह के सक्रिय और शातिर सदस्य हैं। अमर नाथ राजभर (42 वर्ष) और अरसलम (23 वर्ष) मूल रूप से जौनपुर जिले के निवासी हैं।

पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बभनगंवा-बरौसा रोड पर गोमती नदी पुल के पास रविवार देर रात हुई है। सूचना पर पुलिस की घेराबंदी को देखकर वाहन चोर गिरोह के सदस्यों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और दो बदमाशों को पकड़ लिया गया।