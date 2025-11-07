सुलतानपुर में तीन दिन से लापता युवक का तालाब में उतराता मिला शव, गांव में छाया मातम

संवाद सूत्र, सेमरी बाजार (सुलतानपुर)। तीन दिन पूर्व भिदूरा गांव में घर से लापता युवक का शव शुक्रवार को तालाब में उतराता मिला। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। गांव निवासी श्रवण कुमार पुत्र रामकृपाल मंगलवार की देर रात घर से अचानक लापता हो गया। बुधवार और गुरुवार को परिवारजन ने उसकी रिश्तेदारी व अन्य जगहों पर काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। थक हारकर इसकी सूचना पुलिस को दी।

शुक्रवार की सुबह मृतक के बड़े भाई कपिल कुमार ने युवक का शव घर के बगल स्थित तालाब में उतराता देखा। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाल सत्येंद्र कुमार सिंह, सेमरी चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र, उपनिरीक्षक प्रेम नारायण राजपूत, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे घटनास्थल की जांच पड़ताल की और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। कोतवाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।