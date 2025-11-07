सुलतानपुर में तीन दिन से लापता युवक का तालाब में उतराता मिला शव, गांव में छाया मातम
सुलतानपुर में तीन दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला। शव मिलने से गांव में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। युवक की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
संवाद सूत्र, सेमरी बाजार (सुलतानपुर)। तीन दिन पूर्व भिदूरा गांव में घर से लापता युवक का शव शुक्रवार को तालाब में उतराता मिला। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। गांव निवासी श्रवण कुमार पुत्र रामकृपाल मंगलवार की देर रात घर से अचानक लापता हो गया। बुधवार और गुरुवार को परिवारजन ने उसकी रिश्तेदारी व अन्य जगहों पर काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। थक हारकर इसकी सूचना पुलिस को दी।
शुक्रवार की सुबह मृतक के बड़े भाई कपिल कुमार ने युवक का शव घर के बगल स्थित तालाब में उतराता देखा। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई।
कोतवाल सत्येंद्र कुमार सिंह, सेमरी चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र, उपनिरीक्षक प्रेम नारायण राजपूत, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे घटनास्थल की जांच पड़ताल की और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। कोतवाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
परिवार का इकलौता सहारा था मृतक
मृतक श्रवण कुमार के घर मे मातम पसरा है। मृतक अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी मौत के बाद पत्नी विनीता बेसुध है। छोटे-छोटे तीन बच्चे, बेटा अर्पित व बेबी का रो-रोकर हाल-बेहाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।