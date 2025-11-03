भदैंया जूडापट्टी में अंगरक्षक की शादी में बराती बन पहुंचे मंत्री नंदी, वर-वधू को आशीर्वाद दिया
उत्तर प्रदेश के एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी सुलतानपुर के भदैंया गांव में एक विवाह समारोह में बराती के रूप में शामिल हुए। यह विवाह अयोध्या जिले के बीकापुर निवासी मो उस्मान अहमद की थी, जो मंत्री नंदी की सुरक्षा में तैनात हैं। मंत्री नंदी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। उप्र के एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी रविवार की रात करीब आठ बजे भदैया के जूडा पट्टी गांव मे एक वैवाहिक आयोजन मे बराती बनकर पहुंचे।
भदैया विकास खंड के जूडा पट्टी के निवासी मो असलम ने अपने बेटी की शादी अयोध्या जिले के बीकापुर निवासी मो उस्मान अहमद से तय की थी । मो उस्मान अहमद प्रयागराज में आरक्षी पुलिस के पद पर तैनात,है। जो उत्तर प्रदेश सरकार मे मंत्री नंद गोपाल नंदी की सुरक्षा मे तैनात है। मंत्री नंदी के अंगरक्षक की बरात बीकापुर से रविवार की रात सुलतानपुर के भदैंया जूडापट्टी गांव पहुंची तो प्रयागराज से मंत्री नंदी भी बरात में आए।
बरात शाम को आई तथा मंत्री नंदी रात करीब आठ बजे बरात में आए, जिसको लेकर शिवगढ़ पुलिस टीम मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में डटी रही। शिवगढ़ थानाध्यक्ष ज्ञानेश दूबे ने बताया कि मंत्री नंदी एक लड़की की शादी में आए थे जो कुछ देर रहकर फिर चले गए।
मंत्री नंदी शादी में सम्मिलित होकर लोगों से मिले तथा अयाज अहमद के छोटे बेटे मो जैद खान को प्यार दुलार भी किया। उनके जाने के बाद सभी दूल्हे को आभार जताए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।