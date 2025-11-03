भदैंया जूडापट्टी में अंगरक्षक की शादी में बराती बन पहुंचे मंत्री नंदी, वर-वधू को आशीर्वाद दिया

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। उप्र के एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी रविवार की रात करीब आठ बजे भदैया के जूडा पट्टी गांव मे एक वैवाहिक आयोजन मे बराती बनकर पहुंचे।

भदैया विकास खंड के जूडा पट्टी के निवासी मो असलम ने अपने बेटी की शादी अयोध्या जिले के बीकापुर निवासी मो उस्मान अहमद से तय की थी । मो उस्मान अहमद प्रयागराज में आरक्षी पुलिस के पद पर तैनात,है। जो उत्तर प्रदेश सरकार मे मंत्री नंद गोपाल नंदी की सुरक्षा मे तैनात है। मंत्री नंदी के अंगरक्षक की बरात बीकापुर से रविवार की रात सुलतानपुर के भदैंया जूडापट्टी गांव पहुंची तो प्रयागराज से मंत्री नंदी भी बरात में आए।