यूपी में झाड़-फूंक के नाम लेनदेन के विवाद में हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव, दो आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हरीपुर निवासी बसंतू पाल की हत्या कर दी गई। उनका शव जौनपुर के सुजानगंज में मिला। झाड़-फूंक के नाम पर पैसे लेने के विवाद में हत्या हुई। पुलिस ने चाकू बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बसंतू ने आरोपियों से पुत्र प्राप्ति के लिए झाड़-फूंक के नाम पर पैसे लिए थे, जिसके बाद विवाद हुआ और हत्या कर दी गई।
संवाद सूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। करौंदीकला के हरीपुर निवासी बसंतू पाल पुत्र बिहारी पाल की हत्या कर शव जौनपुर के सुजानगंज के फत्तूपुर ग्राम सभा में झाड़ियों में फेंक दिया गया। हत्या की तह में झाड़-फूंक के नाम पर पैसा लेने की बात सामने आ रही है।
जौनपुर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सुजानगंज फूलचंद पांडेय ने बताया कि मृतक के पास से एक मोबाइल फोन सौ रुपये तथा कुछ कागज प्राप्त हुए हैं।
झाड़-फूंक का काम करता था मृतक
पुलिस का कहना है कि बसंतू पाल झाड़-फूंक का काम करता था और उसने आरोपितों से पैसा लेकर समस्या के समाधान की बात कही थी। आरोपितों के संबंधी के 10 वर्षों से पुत्र नहीं हो रहा था। बसंतू ने झाड़-फूंक के द्वारा पुत्र होने की बात कही थी और पर्याप्त पैसा भी ले लिया था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपियों ने हत्या कर दी।
जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा चार टीम बनाई गई थी। जौनपुर के मड़ियाहू निवासी त्रिवेणी पाठक तथा राजाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
