Sultanpur News: महोगनी नीम से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, तैयार किए गए एक लाख पौधे

संवाद सूत्र, जागरण सुलतानपुर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए वन विभाग उन्हें महोगनी नीम के पौध लगाने के लिए प्रेरित करेगा। विभागीय अधिकारी कृषि अधिकारियों के साथ साझा मिशन पर काम करेंगे। इसके बाद जो किसान तैयार होंगे, उन्हें विभाग नर्सरी में तैयार पौधों को अगले वर्ष पौधारोपण अभियान में नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा। इसके लिए तीन पौधशालाओं में एक लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। एक एकड़ भूमि में 120 पौधे रोपे जा सकेंगे। वर्तमान में विभाग एक पौधा 80 रुपये में दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सागौन से अधिक लाभकारी महोगनी की लकड़ी है। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन करने की क्षमता वाली इस प्रजाति के पौधों को रोपा जाएगा। इसकी लकड़ी लंबे समय तक खराब नहीं होती। इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



फर्नीचर बनाने के काम आती है लकड़ी

महाेगनी पेड़ की लकड़ी भारी होती है। आकर्षक लाल व भूरे रंग की लकड़ी में सड़ांध नहीं होती है। इस कारण से यह बेशकीमती होती है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, कैबिनेटरी, फर्श, सजावट, वुडवर्किंग के साथ संरचनात्मक प्रोजेक्ट के निर्माण में किया जाता है।