    माघ मेले में 86 बसें के संचालन के लिए निगम ने तैयार किया खाका, 20 फरवरी तक होगा आवागमन

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    सुल्तानपुर शहर में माघ मेले के लिए निगम ने 86 बसों के संचालन की योजना बनाई है। यह व्यवस्था 20 फरवरी तक जारी रहेगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सुव ...और पढ़ें

    माघ मेला में जाएंगी 86 बसें।

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में निगम की 86 बसें भेजी जाएंगी। परिवहन निगम ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। नए वर्ष के पहले दिन से बसों को भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन बसों के जाने के बाद डिपो में लगाई गईं 64 अनुबंधित बसों में साथ अन्य डिपो की बसों से यात्रियों को सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

    माघ मेले का पहला चरण में 13 से 20 जनवरी, दूसरा चरण में 21 जनवरी से चार फरवरी और तीसरा चरण पांच से 20 फरवरी तक चलेगा। रोडवेज के बेड़े से इतनी बड़ी संख्या में बसों के चले जाने से रोजाना होने वाले संचालन पर असर पड़ेगा।

    माघ मेले में बसों के लगाए जाने से स्थानीय स्तर पर होने वाले संचालन में भी दिक्क्तें होगी। हालांकि निगम के अधिकारी इतनी बसें जाने के बाद भी यात्रियों को सफर में असुविधा न होने का दावा कर रहे हैं।

    यात्रियों को नहीं होगी परेशानी

    सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि माघ मेले में निगम की 86 बसें भेजी जाएंगी। डिपो में जिस भी मार्ग पर सवारी का दबाव अधिक होगा, उन मार्गों पर फेरे बढ़ाकर यात्रियों को सेवाएं दी जाएंगी। यात्रियों को सफर में असुविधा नही होगी।

    पीएम मोदी की रैली में जाएंगी 54 बसें

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में 25 जनवरी को रैली प्रस्तावित है। परिवहन निगम की ओर से पीएम की रैली में 54 बसें भेजी जाएंगी। जिन बसों को रैली में भेजा जाना है उन बसों के चालक परिचालक के नाम और मोबाइल नंबर एलाट कर दिए गए हैं। बसें 24 जनवरी को लखनऊ पहुंच जाएंगी।

    अनुबंधित बसों से यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी सेवा

    पीएम की रैली में बसों के जाने के बाद निगम की बची 32 और 64 अनुबंधित बसों से यात्रियों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, शाहगंज, गोंडा, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर के साथ जिले के लोकल मार्गों पर बसों पर फेरे कम हो जाएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

    सेवा देने के लिए बढ़ाए जाएंगे बसों के फेरे स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि निगम की बची बस और अनुबंधित बसों के फेरे बढ़ाकर यात्रियों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।