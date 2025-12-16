सुलतानपुर में पांच दिन से लिफ्ट खराब, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में यात्रियों को हो रही परेशानी

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म दो और तीन पर आवागमन के लिए लगाई गई लिफ्ट पांच दिन से खराब पड़ी है। इससे बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफार्म पर आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन से प्रतिदिन गुजरने वाली 36 से अधिक ट्रेनों से करीब 20 हजार यात्री रोजाना सफर कर रहे हैं। तकनीकी खराबी आने से अक्सर लिफ्ट बंद रहती है।

दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना, पटना, वाराणसी, प्रयागराज आदि शहरों के लिए आवागमन करने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया एस्केलेटर शोपीस बना है। यात्री बोले- किराया भरपूर पर सुविधा नहीं वाराणसी जाने के लिए स्टेशन पर रहे करौंदीकला के संदीप कुमार, पीपरपुर के राम कुमार, बल्दीराय के पवन कुमार, वल्लीपुर के घनश्याम ने बताया कि वह जब भी सफर करने के लिए स्टेशन पर आए, उन्हें लिफ्ट खराब मिली। यात्रियों का कहना है कि भरपूर किराया देने के बाद भी यात्रियों को स्टेशन पर संविधा नही मिल पा रही है।

सामान लेकर सीढ़ी से प्लेटफॉर्म दो, तीन चार पर आवागमन करने में यात्रियों को मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अक्सर लिफ्ट खराब होना रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही को उजागर कर रहा है। एस्केलेटर हमेशा रहता है बंद स्टेशन के उत्तर दिशा में यात्रियों की सुविधा के लिए लगवाया गया एस्केलेटर अक्सर बंद रहता है। लखनऊ जाने के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे कोइरीपुर के प्रमोद कुमार, महारानी पश्चिम के विनोद कुमार, बिकना के राम उजागिर ने बताया कि एस्केलेटर केवल शोपीस बना है। यात्रियों को इसकी सेवा नही मिल पा रही है।