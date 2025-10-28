सुलतानपुर में अचानक निरीक्षण कर खाद की तीन दुकानों का लाइसेंस किया निलंबित, दो को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। प्रशासन की ओर से सोमवार की शाम खाद की दुकानों का अचानक निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट आने के बाद तीन दुकानों का लाइसेंस मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। दो दुकानों को नोटिस दी गई है। इन सभी दुकानों पर अनियमितता पाई गई है। रबी की फसलों को ध्यान रखते हुए कूरेभार बाजार में जुआरिक फार्म हब पर 560 बोरी डीएपी मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुकान संचालक को निर्धारित मूल्य पर बिना टैगिंग के खाद किसानों को देने के लिए निर्देशित किया गया। वहां से खाद का नमूना लिया गया। वहीं, दानिश ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर फर्म का बोर्ड, रेट, स्टाक की सूची चस्पा नहीं पाई गई। मशीन से स्टाक का मिलान भी नहीं हो सका। डीएपी पर्याप्त मात्रा में मिली। अभिलेख अपूर्ण रहे।

जयसिंहपुर के बगिया चौराहा पर अशर्फी फर्टिलाइजर की दुकान पर फर्म का बोर्ड नहीं लगा था। स्टाक व रेट भी नोटिस बोर्ड में नहीं था। दुकान में संदिग्ध जिंक मिला। उसका नमूना लिया गया। उर्वरक के अतिरिक्त अन्य उत्पाद भी पाए गए। ओम फर्टिलाइजर पांडेय बाबा की दुकान में भी स्टाक व रेट बोर्ड की सूचना चस्पा नहीं रही। वह लाइसेंस सहित अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।