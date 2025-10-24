हिस्ट्रीशीटर संग पार्टी करने पर एसओ निलंबित, फोटो वायरल होने पर एसपी ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एक ओर आला हाकिम पुलिस की छवि सुधारने में जुटे हैं, वहीं कुछ मातहत इसे धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कूरेभार का है। यहां के थानाध्यक्ष रवींद्र सिंह की फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है।

इसमें उनके जन्म दिन समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्ट्रीशीटर न सिर्फ जश्न में डूबा है बल्कि, वह एसओ के हाथ से केक खाने के साथ ही उपहार भी दे रहा है।

हिस्ट्रीशीटर का नाम सुरेश कसौधन है। फोटो प्रसारित होने पर इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया।

एसपी ने गुरुवार की देरशाम इसकी पुष्टि की है। उधर, थानाध्यक्ष ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह तस्वीर पुरानी और अप्रैल की है। तब आरोपित की हिस्ट्रीशीट भी नहीं खोली गई थी। यह उनकी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है।