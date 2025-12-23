MP के IAS संतोष वर्मा के खिलाफ सुलतानपुर में परिवाद दायर, ब्राह्मण समाज पर दिया था विवादित बयान

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। ब्राह्मण समाज के बेटियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरुण उपाध्याय ने मध्य प्रदेश के आइएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद (मुकदमा) दायर किया है।

परिवादी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपित को तलब कर दंडित करने की मांग की। तीन बजे एसीजेएम प्रथम शुभम वर्मा की कोर्ट ने होगी सुनवाई।

कोर्ट में दायर परिवाद में कहा गया है कि बीते 26 नवंबर को समाचार पत्र में मध्य प्रदेश के आइएएस संतोष वर्मा का बयान पढ़कर परिवादी की भावनाएं आहत हुई। वह आरक्षण के संदर्भ में ब्राह्मण समाज के बेटियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे।