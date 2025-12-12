SIR in UP: अब जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर देख सकेंगे ASD सूची, 26 दिसंबर तक भरें गणना फॉर्म
उत्तर प्रदेश में अब जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर एएसडी सूची देखी जा सकेगी। राज्य में 26 दिसंबर तक गणना फॉर्म भर सकते हैं। यह सुविधा निर्वाचन प्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में एबसेंट, शिफ्टेड, डेथ (एएसडी) नामों की सूची अब जिला निर्वाचन अधिकारी के पाेर्टल पर ऑनलाइन होने जा रही है। एक दो दिन में पूरी सूची पब्लिक डोमन में बूथवार ऑनलाइन हो जाएगी।
इस श्रेणी में वह सभी लोग रखे गए हैं, जिन्होंने गणना प्रपत्र अभी तक नहीं भरा है। इसमें मतदाता देखकर यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका नाम किस श्रेणी में है। यदि गलत श्रेणी में अंकित हो गया है तो वह प्रार्थना पत्र देकर संशोधन करा सकते हैं। जो गणना प्रपत्र नहीं भर पाएं हैं वह उसे भर सकते हैं।
मतदाताओं को नाम देखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://sultanpur.nic.in/deo-portal/पर लागिन करनी होगी। इसमें जाने पर उन्हें अपने बूथ का नाम अंकित करना होगा। उस बूथ की पूरी सूची दिखने लगेगी और मतदाता यह जान सकेगा कि उनका नाम अनुपस्थित श्रेणी में है या मृतक अथवा डुप्लीकेट।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल कहते हैं कि यह इसलिए किया गया है ताकि किसी मतदाता का नाम गलत श्रेणी में चला गया है और वह वोटर बनने के लिए पात्र है तो वह पुन: अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। कोई जीवित है और उसका नाम मृत श्रेणी में है तब भी आपत्ति की जा सकती है। इस समय आनलाइन हुई सूची के सत्यापन का काम चल रहा है।
18 लाख 43 हजार 789 मतदाताओं में से 15 लाख 23 हजार से अधिक का डिजिटाइजेशन हो गया है। नगर पालिका परिषद सहित नगर पंचायतों में 40 बूथ ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जहां एबसेंट, शिफ्टेड, डेथ (एएसडी) के नाम अधिक पाए गए हैं। इन बूथों पर बीएलए व बीएलओ की बैठक बुलाकर सूची का सत्यापन किया जा रहा है। ताकि पात्रों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रह सकें।
