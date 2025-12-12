सुलतानपुर में 59 लाख की लागत से गोमती नदी पर बनेगा पीपा पुल, आवागमन में होगी आसानी
संवाद सूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। करौंदीकला ब्लाक के गजेंद्रपुर गांव में गोमती नदी पर 59 लाख की लागत से पीपा का पुल बनेगा। इसके बनने से लोगों को 10-15 किमी की दूरी कम होगी। पुल बनने से दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।
स्थानीय विधायक राजेश गौतम एवं बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा से क्षेत्र के लोग पीपा पुल की मांग करते रहे। सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए गजेन्द्रपुर में पीपा पुल की स्वीकृति प्रदान कर दिया है।
सीमावर्ती गांव होने के नाते जिले से चलने वाला विकास इतनी दूर आते आते थककर रुक जाता है । गांव वालों का कहना है कि जिले के बड़े अधिकारी न गांव में जल्दी आते हैं न ही गांव की चिंता करते हैं।
हम लोगों को तहसील जाना होता है तो पूरा दिन लग जाता है । बाइक भी नाव के सहारे पार करनी पड़ती है। अब पुल बनने से काफी सहूलियत मिलेगी।
आए दिन होती रहती है घटनाएं
गांव वालों की माने तो जोखईपुर निवासी राघवेंद्र बाइक सहित नाव से नदी पार करते समय झटका लगने से नदी में ही गिर गए। नाविकों ने छलांग लगाकर किसी सूरत में बचाया । एक बार बाढ़ आने से नाव पलटते पलटते बची थी।
गांव वालों का कहना है कि कुछ भी हो नाव से नदी पार करना दुर्घटना को आमंत्रण देना है । लेकिन काम की ऐसी मजबूरी होती है की नाव के द्वारा नदी पार करना ही पड़ता है।
काम आई पैरवी
रामराज, मनोज, शिवकुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गौरव सिंह ने उच्च अधिकारियों तक पैरवी की, जिससे यह कार्य संभव हो सका।
