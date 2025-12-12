Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुलतानपुर में 59 लाख की लागत से गोमती नदी पर बनेगा पीपा पुल, आवागमन में होगी आसानी

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    सुलतानपुर में गोमती नदी पर 59 लाख रुपये की लागत से पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के बनने से शहर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। स ...और पढ़ें

    Hero Image

    59 लाख से गजेन्द्रपुर में गोमती नदी पर बनेगा पीपा पुल।

    संवाद सूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। करौंदीकला ब्लाक के गजेंद्रपुर गांव में गोमती नदी पर 59 लाख की लागत से पीपा का पुल बनेगा। इसके बनने से लोगों को 10-15 किमी की दूरी कम होगी। पुल बनने से दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय विधायक राजेश गौतम एवं बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा से क्षेत्र के लोग पीपा पुल की मांग करते रहे। सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए गजेन्द्रपुर में पीपा पुल की स्वीकृति प्रदान कर दिया है।

    सीमावर्ती गांव होने के नाते जिले से चलने वाला विकास इतनी दूर आते आते थककर रुक जाता है । गांव वालों का कहना है कि जिले के बड़े अधिकारी न गांव में जल्दी आते हैं न ही गांव की चिंता करते हैं।

    हम लोगों को तहसील जाना होता है तो पूरा दिन लग जाता है । बाइक भी नाव के सहारे पार करनी पड़ती है। अब पुल बनने से काफी सहूलियत मिलेगी।

    आए दिन होती रहती है घटनाएं

    गांव वालों की माने तो जोखईपुर निवासी राघवेंद्र बाइक सहित नाव से नदी पार करते समय झटका लगने से नदी में ही गिर गए। नाविकों ने छलांग लगाकर किसी सूरत में बचाया । एक बार बाढ़ आने से नाव पलटते पलटते बची थी।

    गांव वालों का कहना है कि कुछ भी हो नाव से नदी पार करना दुर्घटना को आमंत्रण देना है । लेकिन काम की ऐसी मजबूरी होती है की नाव के द्वारा नदी पार करना ही पड़ता है।

    काम आई पैरवी

    रामराज, मनोज, शिवकुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गौरव सिंह ने उच्च अधिकारियों तक पैरवी की, जिससे यह कार्य संभव हो सका।