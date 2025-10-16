मंगेतर से धक्का-मुक्की, तालाब में गिरी युवती की मौत; परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। युवती व उसके मंगेतर के बीच हुए वाद-विवाद के बाद धक्का-मुक्की हो गई। इस दौरान तालाब में गिरने से युवती की मौत हो गई। पुलिस ने जाल डालकर शव को तालाब से बाहर निकाला। टेहसा गांव निवासी मोनी पुत्री स्व. अर्जुन का विवाह अयोध्या के तारुन के फतेहपुर कमासिन गांव में अमन पुत्र राम सूरत के साथ 17 अप्रैल 2026 को तय था। विवाह तय होने के बाद अमन मोनी से मिलने यहां आता-जाता रहता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार अपराह्न मोनी घर से पशुओं के लिए चरी काटने निकली थी। इसी बीच अमन भी वहां पहुंचा व बातचीत करते-करते दोनों बगल स्थित बद्दो का तालाब के भीटे पर चले गए। वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद अमन ने लात-घूंसे से मोनी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी आंख, चेहरे तथा मुंह से खून निकलने लगा।