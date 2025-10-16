Language
    मंगेतर से धक्का-मुक्की, तालाब में गिरी युवती की मौत; परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

    By Surya Pratap Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:11 AM (IST)

    एक युवती की तालाब में गिरने से दुखद मौत हो गई। घटना मंगेतर के साथ विवाद के बाद हुई, जिसमें धक्का-मुक्की के दौरान वह तालाब में गिर गई। परिवार ने मंगेतर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मंगेतर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। युवती व उसके मंगेतर के बीच हुए वाद-विवाद के बाद धक्का-मुक्की हो गई। इस दौरान तालाब में गिरने से युवती की मौत हो गई। पुलिस ने जाल डालकर शव को तालाब से बाहर निकाला।

    टेहसा गांव निवासी मोनी पुत्री स्व. अर्जुन का विवाह अयोध्या के तारुन के फतेहपुर कमासिन गांव में अमन पुत्र राम सूरत के साथ 17 अप्रैल 2026 को तय था। विवाह तय होने के बाद अमन मोनी से मिलने यहां आता-जाता रहता था।

    बुधवार अपराह्न मोनी घर से पशुओं के लिए चरी काटने निकली थी। इसी बीच अमन भी वहां पहुंचा व बातचीत करते-करते दोनों बगल स्थित बद्दो का तालाब के भीटे पर चले गए। वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद अमन ने लात-घूंसे से मोनी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी आंख, चेहरे तथा मुंह से खून निकलने लगा।

    इसके बाद मंगेतर धक्का देते हुए मोबाइल छीनकर भागा। इसी बीच संतुलन बिगड़ने से मोनी गहरे तालाब में जा गिरी। वह बचाव के लिए चिल्लाई तब भी अमन नहीं रुका। आवाज सुन गांव वाले तालाब की तरफ दौड़े, तब तक युवती गहरे पानी में डूब चुकी थी। कोतवाल सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है।