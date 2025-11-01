Language
    सुलतानपुर में रोटरी क्लब मोतियाबिंद का फ्री में कराएगा ऑपरेशन, इस दिन लगेगा शिविर 

    By Sanjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    सुलतानपुर में रोटरी क्लब मोतियाबिंद के मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन शिविर का आयोजन कर रहा है। 26 मई को लगने वाले इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों की जांच करेगी और ऑपरेशन के लिए उनका चयन करेगी। यह शिविर जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

    रोटरी क्लब मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन कराएगा।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सामाजिक संस्था रोटरी क्लब मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन कराएगा। आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय वाराणसी के सहयोग व मार्गदर्शन में इस कार्य को किया जाएगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन व लेंस के प्रत्यारोपण के लिए संस्था की ओर से पंजीयन शुरू कर दिया गया है।

    क्लब के अध्यक्ष अखिल अग्रवाल, सचिव डॉ. अभिषेक पांडेय व पूर्व अध्यक्ष नीरव पांडेय ने रविवार को पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से बताया कि इस संबंध में नौ नवंबर को सरदार वल्लभभाई पटेल सामुदायिक भवन (पं. रामनरेश त्रिपाठी सभागार के पास) एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में वाराणसी से विशेषज्ञ आएंगे।

    उन्होंने कहा कि वह आने वाले रोगियों का परीक्षण करेंगे। जो मरीज आपरेशन के योग्य पाएं जाएंगे, उन्हें उसी दिन संस्था के सदस्य अपने संसाधन से वाराणसी लेकर जाएंगे। अगले दिन उनका ऑपरेशन किया जाएगा। उसके एक दिन बाद उनका परीक्षण कर वापस लाया जाएगा। इस दौरान आने -जाने, रहने व खाने की सभी सेवाएं मुफ्त रहेगी।

    मरीज के साथ यदि कोई तीमारदार जाता है तो किराया व खाने का व्यय उसे वहन करना होगा। एक माह बाद वाराणसी से विशेषज्ञों की टीम पुन: आकर मरीजों का परीक्षण करेगी। डा. बीके झा व संजय केसरवानी भी उपस्थित रहे।