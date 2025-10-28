सुलतानपुर अलग-अलग स्थानों पर मुठभेड़ में पांच बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली

संवाद सूत्र, भदैंया/मोतिगरपुर (सुलतानपुर)। जिले में सोमवार की देर रात दो अलग-अलग स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में पांच अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली देहात में हुई मुठभेड़ में मुकेश, लालू व राज तथा मोतिगरपुर में नीरज सोना व समीर गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित अंबेडकरनगर जिले के रहने वाले हैं। बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह के अनुसार आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मुठभेड़ की पहली घटना कोतवाली देहात में हनुमानगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। संदिग्ध बाइकसवारों को रोकने पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल अखंडदेव मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर थाना के छितूनी फिरोजपुर शाहपुर निवासी मुकेश, लल्लू व राज उर्फ छोटू के रूप में की गई। मुठभेड़ में मुकेश के पैर में गोली लगी है। आरोपितों का लंबा आपराधिक इतिहास है। मुकेश पर सुलतानपुर के कोतवाली नगर, अंबेडकरनगर के अकबरपुर तथा हंसवर में गंभीर अपराध के पांच केस पहले से दर्ज हैं।

लल्लू के विरुद्ध आजमगढ़ के अहिरौला, महाराजगंज, फूलपुर, अयोध्या के कोतवाली नगर, अंबेडकरनगर के हंसवर, जलालपुर, टांडा व संतकबीरनगर के घनघटा में 12 केस पहले से दर्ज हैं। तीसरा राज उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। वहीं, मुठभेड़ की दूसरी घटना मोतिगरपुर-लंभुआ मार्ग पर बेलवारी मोड़ पर हुई। पुलिस टीम द्वारा लंभुआ की तरफ से तीन संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का इशारा करने पर वे भागने लगे। इसके बाद वे बाइक से गिर गए और पैदल भागते हुए टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि उनका तीसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा।

घायल बदमाशों की पहचान अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर थाना के शाहपुर निवासी समीर उर्फ समर लोना तथा नीरज लोना उर्फ जेलर के रूप में हुई। तीसरे की पहचान पिंटू अंबेडकर के रूप में हुई। सीओ राम कृष्ण चतुर्वेदी के अनुसार नीरज पर अंबेडकरनगर के महरुआ, जलालपुर, सम्मनपुर व अमेठी के रामगंज में धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, दुष्कर्म, अपहरण समेत कुल नौ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।