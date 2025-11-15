जिले में 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए लगेगा कैंप, बिना आईडी के नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। फार्मर रजिस्ट्री के लिए गांव-गांव शिविर लगाने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर तक कैंप लगाया जाएगा। प्रशासन हर हाल में बचे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरा करना चाहता है। शासन के सख्त निर्देश के बाद जिले के अधिकारी भी किसानों को खोजने में जुट गए हैं। शिविरों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। शाम को डाटा अपडेट किया जा रहा है। गांव-गांव प्रचार वाहन दौड़ाए जा रहे हैं।

16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24761 फार्मर रजिस्ट्री बनाई गई है। इसकी संख्या तेजी के साथ बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। केंद्र से पांच लाख 26 लाख 658 किसानों की सूची फार्मर रजिस्ट्री के लिए भेजा है, जिसके सापेक्ष दो लाख 66 हजार 493 किसानों का पंजीयन हो चुका है।