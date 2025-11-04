रोडवेज बस की चपेट में आने से किसान की मौत, पिता-पुत्र समेत तीन घायल
सुलतानपुर में एक रोडवेज बस की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक पिता-पुत्र सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब वे सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बस चालक को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।
जागरण टीम, सुलतानपुर। अलग-अलग हादसों में रोडवेज बस की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऑटो पलटने से पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। वहीं, कादीपुर के करौदीकला के बहाउद्दीनपुर गांव निवासी सुरेश यादव सोमवार शाम लखनऊ-बलिया मार्ग पर स्थित मगरावा गांव के पास नेवादा मोड़ पर खडे थे।
इसी बीच कादीपुर की तरफ से तेज गति से आ रही रायबरेली डिपो की बस ने टक्कर मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सीएचसी पहुंचाया। जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय सुरेश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
कोतवाल श्याम सुंदर ने बताया कि मृतक के भतीजे सुंदरम यादव की तहरीर अज्ञात बस चालक के विरुद्ध एफआइदर्ज कर लिया है। मृतक सुरेश खेती किसानी करते थे। अचानक हुई घटना से पत्नी रीता देवी, बेटियां आर्या, शुभी तथा बेटा अश्वेत का रो-रोकर हाल बेहाल है।
कूरेभार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मंगलवार की दोपहर ऑटो रिक्शा से एक परिवार शाहगंज से लखनऊ जा रहा था। आटो जब 126 एयरस्ट्रिप के समीप पहुंचा तभी एक कार ने ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश की। अचानक ब्रेक लगाने पर आटो अनियंत्रित होकर पलट गया।
दुर्घटना में जौनपुर के शाहगंज निवासी चालक शेषमणि पाठक व उनके पिता अंबरीश पाठक और बेटा हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। यह जानकारी यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी त्रिलोकीनाथ पांडेय ने दी।
