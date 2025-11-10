हाईवे पर युवक को बचाने के चक्कर में तीन गाड़ियां टकराईं, बाल-बाल बचे पूर्व विधायक संतोष पांडेय
सुलतानपुर में लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाराणसी हाईवे पर एक व्यक्ति को बचाने के प्रयास में तीन गाड़ियाँ टकरा गईं, जिसमें विधायक बाल-बाल बचे। घटना में किसी के हताहत न होने की सूचना है। पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। भदैंया निवासी व लंभुआ विधानसभा के पूर्व विधायक व परसुराम पीठ के संरक्षक संतोष पांडेय की काफिले की गाड़ी रविवार देर रात आपस मे टकरा गयी । जिसमे विधायक को लोगो ने सुरक्षित वाहन से निकालकर आगे रवाना किया है।
भदैंया निवासी व लंभुआ विधान सभा के पूर्व विधायक संतोष पांडेय रविवार को क्षेत्र मे जनसंपर्क कर रात साढे नौ बजे लखनऊ आवास पर जा रहे थे। वाराणसी फोरलेन हाइवे पर कामतागंज के पास स्थितछ पेट्रोलटंकी के पास एक पिकप से उतरकर व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पार कर रहा था।
जिसको बचाने मे उनकी तीन गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गयी । पेट्रोलटंकी के अनाधिकृत कट से निकला व्यक्ति को बचाने मे पूर्व विधायक के काफिले की तीन गाडी अचानक टकरा गयी तथा पीछे से आई एक ट्रक भी चपेट मे आ गयी। घटना मे पूर्व विधायक संतोष पांडेय बाल बाल बच गये तथा साथ मे टकराई तीनो वाहनो के लोग भी बाल बाल बच गये।
दुर्घटना के बाद सडक पर वाहन से बाल बाल बचे युवक को लोग सडक से हटाऐ जिसकी पहचान कोइरीपुर निवासी रामतीरथ के रूप मे हुई। दुर्घटना के बाद पूर्व विधायक संतोष पांडेय को लोग दूसरे वाहन पर बैठाकर लखनऊ रवाना किए।
घटना मे किसी के हताहत न होने से इसकी सूचना स्थानीय थाने पर भी नही दी गयी है। जिससे पुलिस को जानकारी नही हो सकी है। देहात कोतवाल अखंडदेव ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी नही हो पायी है न ही कोई सूचना मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।