बिजली बिल राहत योजना में 466 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन, 31 दिसंबर तक चलेगा पहला चरण

संवादसूत्र, सुलतानपुर। बिजली बिल राहत योजना की सोमवार को शुरूआत हो गई। पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन सुलतानपुर प्रथम, बल्दीराय, कादीपुर, लंभुआ और जयसिंहपुर डिवीजन के 466 बकायेदार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के पंजीयन कराया।

दो किलोवाट घरेलू और एक किलोवाट वाणिज्यिक बकायेदार उपभोक्ताओं ने 27.05 लाख रुपये बकाया जमा कराया गया। बिजली विभाग का जिले भर में 1490 करोड़ बकाया है। 44 उपकेंद्र पर लगाए गए शिविर डाकखाना, दरियापुर, केएनआइ, फरीदीपुर, लोलेपुर, टीपीनगर, असरोगा, लंभुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर समेत 44 उपकेंद्रों पर बकायेदारों को योजना का लाभ देने के लिए शिविर लगाए गए। इसके अलावा बिजली विभाग की ओर से प्रमुख बाजारों में भी कैंप लगाए गए थे। जहां बकायेदारों ने पंजीयन प्रक्रिया को पूरा कराया।

एकमुश्त भुगतान पर 25 प्रतिशत मूल बिल में मिलेगी राहत इस योजना के तहत पंजीयन कराने पर एकमुश्त बिजली बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ता को सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। किश्तों में भुगतान करने पर 500 रुपये मासिक किश्त पर पांच प्रतिशत और 750 रुपये की किश्त पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उपभोक्ता बोले लाभप्रद है योजना डाकखाना उपकेंद्र पहुंचे पल्टू का पुरवा निवासी राज कुमार मौर्य, विवेकनगर निवासी राम सजीवन, बढ़ैयावीर निवासी संतोष कुमार, बस स्टेशन निवासी विश्वनाथ ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना उपभोक्ताओं के लिए हितकारी है। मूल बिल में राहत मिलने से ग्राहकों को आर्थिक लाभ होगा।