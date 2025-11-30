अब 2003 की मतदाता सूची देखना होगा पहले से ज्यादा आसान, बूथवार डाउनलोड कर सकेंगे वोटर लिस्ट का PDF

Language
    By Sanjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    वर्ष 2003 की मतदाता सूची देखना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। अब मतदाता बूथवार वोटर लिस्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा से मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र और मतदाता जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी, जिससे पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी। यह मतदाताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। मतदाताओं को अब परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन 2003 की मतदाता सूची देखने के लिए पहले स्वयं व पिता का नाम अंकित पोर्टल पर अंकित करना होता था। तब अधिक नाम स्क्रीन पर आने के कारण उन्हें सर्च करने में दिक्कत होती थी। अब उन्हें इस परेशानी से भारत निर्वाचन आयोग ने राहत दी है।

    इस प्रक्रिया को ओर सरल कर दिया गया है। अब बूथ का पीडीएफ डाउननलोड किया जा सकता है। इससे मतदाता सूची छोटी हो जाएगी। मतदाता को अपना नाम खोजने में शीघ्रता होगी।

    इसके लिए मतदाता को वोटर्स डाट ईसीआई डाट इन लॉगिन करनी होगी। उसके बाद स्टेट पर क्लिक करना होगा। फिर जिला व उसके बाद विधानसभा के विकल्प पर लागिन करनी होगी। विधान सभा खुलने पर स्क्रीन पर बूथ नजर आएंगे। आप बूथ पर जब क्लिक करेंगे तो मतदाता सूची का पीडीएफ आ जाएगा। उसे डाउनलोड करना होगा।

    उसके बाद अपना, परिवार या मित्र किसी का भी नाम देखकर विवरण नोट कर सकते हैं, जिसका उपयोग गणना प्रपत्र में भरने में कर सकते हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि अब निर्वाचक नामावली देखने की ऑनलाइन प्रक्रिया इतनी सरल हो गई है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी।

    यह उन मतदाताओं के लिए सुविधा जनक हो गई है जो ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर रहे हैं। ऑफलाइन भरने वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जो नहीं सफल हो सकेंगे, उन्हें बीएलओ सहयोग करेंगे। उनके पास पूरी सूची उपलब्ध है।