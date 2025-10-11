यूपी में फिर उड़ता दिखा ड्रोन तो गांववालों ने किया पीछा, उसी रात छत पर गिरी एक चीज और फिर...

संवादसूत्र, सेमरी बाजार (सुलतानपुर)। जयसिंहपुर क्षेत्र के कई गांवों में कई दिन पहले रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन ने दहशत फैला दी थी। सेमरी, महमूदपुर, सलाहपुर, हरिहरपुर, लहौटा, मरौचा, सिसौड़ा, अमदेवा और चोरमा गांव में लोग आसमान में तेज रोशनी के साथ उड़ते ड्रोन देखकर भयभीत हैं।

चोरी या जासूसी की आशंका से वे रातभर जागकर रखवाली करने को मजबूर हैं। 24 सितंबर की रात सुमेरपुर-संकड़िया गांव के ऊपर एक ड्रोन दिखाई दिया। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर पीछा किया, लेकिन वह पानी भरे खेतों की ओर चला गया।

बीते मंगलवार रात ड्रोन दिखा और अचानक बैटरी खत्म होने पर अनियंत्रित होकर सुनील जायसवाल के घर की छत पर गिर पड़ा। सुबह ड्रोन मिलने की खबर फैलते ही वहां भीड़ लग गई।

सेमरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में ले लिया। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि वह एक बच्चों के खेलने वाला ड्रोन है, जिसमें किसी प्रकार का कैमरा नहीं लगा है।

सेमरी चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र ने बताया कि ड्रोन पूरी तरह से खिलौना है, कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाने के लिए इसे उड़ाया था। ग्रामीण अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।