कारोबार के लिए 5 लाख रुपये और कार की मांग, निकाह के बाद दहेज मांग रहे ससुराली; FIR दर्ज
सुलतानपुर में एक महिला ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी से कार और व्यवसाय के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। इसादुल निशा के ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गोसाईगंज की एक महिला ने बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी से कार और कारोबार के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है।
कार व पांच लाख रुपये दहेज मांगने का आरोप, एफआइआर दर्ज
सेमरी दरगाह निवासी खजरुल का कहना है कि उनकी बेटी इसादुल निशा की शादी डेढ़ साल पहले अमेठी के पीपरपुर थाना के दिलावरपुर निवासी एजाजुद्दीन उर्फ एजाज से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। शिकायत के अनुसार, इसादुल निशा के ससुर रियाजुद्दीन, सास जुवैदा उर्फ रईशा बेगम, देवर सरफराज और ननद सुमुल मिलकर उससे दहेज में चार कार मांग रहे हैं। मांग पूरी न होने पर आए दिन मारपीट करते हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं।
थाना प्रभारी राम आशीष उपाध्याय ने बताया तहरीर के अनुसार अभियोग दर्ज किया गया है।
