Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारोबार के लिए 5 लाख रुपये और कार की मांग, निकाह के बाद दहेज मांग रहे ससुराली; FIR दर्ज

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    सुलतानपुर में एक महिला ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी से कार और व्यवसाय के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। इसादुल निशा के ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गोसाईगंज की एक महिला ने बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी से कार और कारोबार के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार व पांच लाख रुपये दहेज मांगने का आरोप, एफआइआर दर्ज


    सेमरी दरगाह निवासी खजरुल का कहना है कि उनकी बेटी इसादुल निशा की शादी डेढ़ साल पहले अमेठी के पीपरपुर थाना के दिलावरपुर निवासी एजाजुद्दीन उर्फ एजाज से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। शिकायत के अनुसार, इसादुल निशा के ससुर रियाजुद्दीन, सास जुवैदा उर्फ रईशा बेगम, देवर सरफराज और ननद सुमुल मिलकर उससे दहेज में चार कार मांग रहे हैं। मांग पूरी न होने पर आए दिन मारपीट करते हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं।


    थाना प्रभारी राम आशीष उपाध्याय ने बताया तहरीर के अनुसार अभियोग दर्ज किया गया है।