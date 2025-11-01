Language
    यूपी के इस जिले में 3,750 लाख रुपये की लागत से डबल लेन सड़क का होगा निर्माण, अयोध्या पहुंचना होगा आसान

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 3,750 लाख रुपये की लागत से एक डबल लेन मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग से अयोध्या की यात्रा सुगम होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। इससे क्षेत्र का विकास होगा।

    बिजेथुआ-दोस्तपुर डबल लेन मार्ग का निर्माण।

    संवादसूत्र, जागरण, कादीपुर (सुलतानपुर)। बिजेथुआ हनुमान जी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जाम से मुक्ति मिलने वाली है। जल्द ही सूरापुर से दोस्तपुर तक 17.2 किमी डबल लेन मार्ग का निर्माण होगा। यह मार्ग सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। मार्ग के निर्माण में 3750 लाख रुपये का खर्च आएगा।

    इसके निर्माण के लिए शासन ने मंजूरी मिल गई है। इससे रामायण कालीन इस धर्म स्थल पर पहुंचना सुगम हो जाएगा। इसका लाभ कई जनपदों के लोगों को मिलेगा।

    अयोध्या सीधे जुड़ेगा बिजेथुआ

    इस मार्ग के बन जाने से बिजेथुआ अयोध्या धाम सीधे जुड़ जाएगा। बिजेथुआ से काशी विश्वनाथ तक सड़क डबल लेन पहले से ही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या से काशी जाने आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। काशी से आने वाले श्रद्धालुओं को टांटिया नगर के बजाय बिजेथुआ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना आसान होगा। वे कूरेभार से अयोध्या के लिए जा सकेंगे।

    विधायक ने किया प्रयास

    सड़क निर्माण के लिए कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने प्रयास किया। स्वीकृति मिलने पर लोगों ने उनकी सराहना की। सूरापुर से दोस्तपुर तक के सैकड़ों गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। विजय तिवारी, रीतेश दुबे, प्रधान संघ के अध्यक्ष अंशू सिंह, व्यापारी नेता अमृत लाल अग्रहरि, प्रेमप्रकाश जायसवाल ने विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

    बिजेथुआ का विकास लक्ष्य

    विधायक राजेश गौतम का कहना है कि बिजेथुआ का विकास उनका लक्ष्य है। इसके लिए वह सतत प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में बिजेथुआ कॉरिडोर और बिजेथुआ-सूरापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। उधर, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता संदीप मौर्य ने कहा कि निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही काम शुरू होगा।