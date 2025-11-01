यूपी के इस जिले में 3,750 लाख रुपये की लागत से डबल लेन सड़क का होगा निर्माण, अयोध्या पहुंचना होगा आसान

संवादसूत्र, जागरण, कादीपुर (सुलतानपुर)। बिजेथुआ हनुमान जी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जाम से मुक्ति मिलने वाली है। जल्द ही सूरापुर से दोस्तपुर तक 17.2 किमी डबल लेन मार्ग का निर्माण होगा। यह मार्ग सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। मार्ग के निर्माण में 3750 लाख रुपये का खर्च आएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके निर्माण के लिए शासन ने मंजूरी मिल गई है। इससे रामायण कालीन इस धर्म स्थल पर पहुंचना सुगम हो जाएगा। इसका लाभ कई जनपदों के लोगों को मिलेगा। अयोध्या सीधे जुड़ेगा बिजेथुआ इस मार्ग के बन जाने से बिजेथुआ अयोध्या धाम सीधे जुड़ जाएगा। बिजेथुआ से काशी विश्वनाथ तक सड़क डबल लेन पहले से ही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या से काशी जाने आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। काशी से आने वाले श्रद्धालुओं को टांटिया नगर के बजाय बिजेथुआ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना आसान होगा। वे कूरेभार से अयोध्या के लिए जा सकेंगे।

विधायक ने किया प्रयास सड़क निर्माण के लिए कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने प्रयास किया। स्वीकृति मिलने पर लोगों ने उनकी सराहना की। सूरापुर से दोस्तपुर तक के सैकड़ों गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। विजय तिवारी, रीतेश दुबे, प्रधान संघ के अध्यक्ष अंशू सिंह, व्यापारी नेता अमृत लाल अग्रहरि, प्रेमप्रकाश जायसवाल ने विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया है।