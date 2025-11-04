यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण की तैयारी, 32 करोड़ रुपये से 16 KM लंबा मार्ग होगा चौड़ा

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। दोस्तपुर-मोतिगरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को शासन ने मंजूरी दे दी है। 16 किमी लंबे इस मार्ग के लिए 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासन स्तर से इसका बजट जारी हो चुका है। मार्ग का चौड़ीकरण हो जाने से प्रतिदिन सैकड़ों गांवों के करीब दो लाख लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विभाग द्वारा टेंडर कराने के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है । जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने पर यह काम शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भरथुआ गांव निवासी संजय का कहना है कि इस सड़क पर चलना काफी दुश्वारियों भरा है। लेकिन अब सड़क बनने से काफी सहूलियत मिलेगी। ग्राम सुरहुरपुर निवासी पंकज पांडेय का कहना है कि खराब सड़क पर वाहनों से निकलने पर जगह-जगह बने गड्ढे के कारण दुर्घटना होने की अधिक संभावना बनी रहती है।

इसके बनने से आने जाने वालों को फायदा होगा। खालिसपुर डींगुर निवासी विपिन त्रिपाठी ने बताया कि काफी दिनों से जर्जर सड़क होने से लोग इस मार्ग पर चलने से कतराते हैं। बरूआ सकरवारी गांव निवासी इंद्रभद्र उपाध्याय ने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र की प्रमुख सड़क है जो सुल्तानपुर से जोड़ती है। इस पर मार्ग से सैकड़ों से अधिक गांव जुड़े हैं, ऐसे मे चौड़ीकरण होने से सभी लाभान्वित होंगे।

दोस्तपुर-मोतिगरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 32 करोड़ से बनने वाले इस मार्ग से लोगाें को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। शासन से धन आवंटित कर दिया है। जल्द ही कागजी खानापूर्ति कर मार्ग का निर्माण शुरू कराया जाएगा।

राजप्रसाद उपाध्याय, विधायक जयसिंहपुर