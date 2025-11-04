यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण की तैयारी, 32 करोड़ रुपये से 16 KM लंबा मार्ग होगा चौड़ा
सुलतानपुर में दोस्तपुर-मोतिगरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 16 किमी लंबे इस मार्ग के लिए 32 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे लगभग दो लाख ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। विधायक राजेश गौतम का ग्रामीणों ने स्वागत किया और सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सराहा।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। दोस्तपुर-मोतिगरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को शासन ने मंजूरी दे दी है। 16 किमी लंबे इस मार्ग के लिए 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासन स्तर से इसका बजट जारी हो चुका है।
मार्ग का चौड़ीकरण हो जाने से प्रतिदिन सैकड़ों गांवों के करीब दो लाख लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विभाग द्वारा टेंडर कराने के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है । जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने पर यह काम शुरू होगा।
भरथुआ गांव निवासी संजय का कहना है कि इस सड़क पर चलना काफी दुश्वारियों भरा है। लेकिन अब सड़क बनने से काफी सहूलियत मिलेगी। ग्राम सुरहुरपुर निवासी पंकज पांडेय का कहना है कि खराब सड़क पर वाहनों से निकलने पर जगह-जगह बने गड्ढे के कारण दुर्घटना होने की अधिक संभावना बनी रहती है।
इसके बनने से आने जाने वालों को फायदा होगा। खालिसपुर डींगुर निवासी विपिन त्रिपाठी ने बताया कि काफी दिनों से जर्जर सड़क होने से लोग इस मार्ग पर चलने से कतराते हैं। बरूआ सकरवारी गांव निवासी इंद्रभद्र उपाध्याय ने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र की प्रमुख सड़क है जो सुल्तानपुर से जोड़ती है। इस पर मार्ग से सैकड़ों से अधिक गांव जुड़े हैं, ऐसे मे चौड़ीकरण होने से सभी लाभान्वित होंगे।
दोस्तपुर-मोतिगरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 32 करोड़ से बनने वाले इस मार्ग से लोगाें को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। शासन से धन आवंटित कर दिया है। जल्द ही कागजी खानापूर्ति कर मार्ग का निर्माण शुरू कराया जाएगा।
राजप्रसाद उपाध्याय, विधायक जयसिंहपुर
विधायक का स्वागत
सूरापुर : दोस्तपुर से सूरापुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का शासन द्वारा मंजूरी प्रदान होने पर बिजेथुआ महावीर धाम में विधायक राजेश गौतम का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रितेश दुबे, राहुल पांडेय, मनोज तिवारी, महेंद्र मिश्रा, प्रधान राजेन्द्र वर्मा, राम विनय सिंह व अमरीश मिश्रा, मनोज सिंह, धीरेन्द्र सिंह सोमवंशी, वीरू सिंह, प्रधान ,कल्लू पांडेय मौजूद रहे।
