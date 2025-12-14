सुलतानपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में आवास पर मौत, CHC कूरेभार में थे तैनात

संवाद सूत्र, कूरेभार (सुलतानपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सक डॉ. सुरेंद्र वर्मा की रविवार को आवास पर अचानक गिर पड़े। परिवारजन उन्हें मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा।

डॉ. वर्मा मूल रूप से अंबेडकरनगर के रामपुर सकरवारी के रहने वाले थे, जो यहां सिरवारा मुहल्ले में किराए के कमरे में पत्नी के साथ रहते थे। उनका विवाह भी डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था। वे रविवार की दोपहर अचानक घर में गिर पड़े। इसके बाद बेहाेश हो गए।

भतीजे अमन वर्मा उन्हें तत्काल लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सीएचसी अधीक्षक डॉ. शैलेश प्रताप सिंह के अनुसार यहां उनकी तैनाती तीन माह पूर्व आर्थोपेडिक (अस्थि रोग) सर्जन के रूप में हुई थी।