    सुलतानपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में आवास पर मौत, CHC कूरेभार में थे तैनात

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    सुलतानपुर में सीएचसी कूरेभार में तैनात एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके आवास पर मौत हो गई। डॉक्टर की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुल ...और पढ़ें

    सुलतानपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में आवास पर मौत।

    संवाद सूत्र, कूरेभार (सुलतानपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सक डॉ. सुरेंद्र वर्मा की रविवार को आवास पर अचानक गिर पड़े। परिवारजन उन्हें मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. वर्मा मूल रूप से अंबेडकरनगर के रामपुर सकरवारी के रहने वाले थे, जो यहां सिरवारा मुहल्ले में किराए के कमरे में पत्नी के साथ रहते थे। उनका विवाह भी डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था। वे रविवार की दोपहर अचानक घर में गिर पड़े। इसके बाद बेहाेश हो गए।

    भतीजे अमन वर्मा उन्हें तत्काल लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सीएचसी अधीक्षक डॉ. शैलेश प्रताप सिंह के अनुसार यहां उनकी तैनाती तीन माह पूर्व आर्थोपेडिक (अस्थि रोग) सर्जन के रूप में हुई थी।

    उधर, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक की मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. भारत भूषण ने बताया कि चिकित्सक की मौत प्रथम दृष्टया हृदयाघात से होना प्रतीत हो रहा है।

    हालांकि, मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकेगा। प्राचार्य डा. सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सक के शव काे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।