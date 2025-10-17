Language
    आज सुलतानपुर के बिजेथुआ महोत्सव में शामिल होंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:26 AM (IST)

    बागेश्वर धाम छतरपुर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार सुलतानपुर आ रहे हैं। वे अमहट हवाई पट्टी पर उतरकर बिजेथुआ महोत्सव में शामिल होंगे, जहाँ तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य की कथा चल रही है। प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यह आयोजन 19 अक्टूबर को होने वाले हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बागेश्वर धाम छतरपुर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जिले में प्रथम बार आगमन शुक्रवार को हो रहा है। वे दिन में साढ़े 11 बजे अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे।अमहट से बिजेथुआ महोत्सव में शामिल होने सड़क मार्ग से जाएंगे बागेश्वर पीठाधीश्वर।

    बिजेथुआ धाम में तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य की चल रही कथा में होंगे शामिल। आगमन को लेकर प्रशाशन ने कसी कमर। हवाई पट्टी पर एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, सीओ सिटी सौरभ सामंत के नेतृत्व में सुरक्षा बल की रहेगी तैनाती।

    रास्ते में सभी पुलिस थाने देंगे सुरक्षा व्यवस्था। 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा हनुमान जी का जन्मोत्सव, उसी के उपलक्ष्य में चल रही कथा। एसडीएम कादीपुर उत्तम तिवारी व सीओ विनय गौतम कार्यक्रम स्थल की करेंगे निगरानी।कई सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए तैनात।