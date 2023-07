Sultanpur Suicide News सुलतानपुर के भदैंया स्‍थ‍ित आवास पर दोस्तपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक का शव म‍िलने से हड़कंप मच गया। शव देख पत्‍नी बदहवास हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा। पूछताछ में पता चला कि विभागीय समस्याओं के चलते अनुराग परेशान थे।

Sultanpur News: रोते ब‍िलखते मृतक अध्‍यापक के स्‍वजन

भदैंया (सुलतानपुर), संवादसूत्र। देहात कोतवाली के उतुरी तिवारीपुर में शुक्रवार की सुबह सहायक अध्यापक का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जांच पुलिस कर रही है। प्रथम दृष्टया इसका कारण विभागीय परेशानी बताई जा रही है। अनुराग तिवारी दोस्तपुर विकास खंड के बेसना भैरोपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। सुबह घर के अंदर कमरे में उनका शव लटका था। मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर विधिक कार्रवाई व जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तपुर विकासखंड के खंड शिक्षाधिकारी राजनरायन पाठक ने बताया कि अनुराग सहायक अध्यापक पद पर तैनात थे, इसकी जानकारी मिली है। जांच करने पहुंचे प्रतापगंज चौकी प्रभारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि विभागीय समस्याओं के चलते अनुराग परेशान थे। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

