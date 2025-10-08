सुलतानपुर में दुर्गा पूजा भंडारे से लौटते समय नहर में गिरी कार, एक की मौत, एक युवक लापता

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बल्दीराय थाना के ग्रामसभा दक्खिनगांव में मंगलवार की रात दुर्गा पूजा भंडारे से लौटते समय एक एक कार शारदा सहायक नहर में गिर गई,जिसमें सवार चार लोगों में से एक की मौत हो गई जबकि एक युवक अभी तक लापता है।

जानकारी के मुताबिक देर रात चार लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर कार से लौट रहे थे। जैसे ही दक्खिनगांव नहर पुल के पास पहुंचे,चालक ने सड़क की पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया,तभी कार अनियंत्रित होकर नहर में चली गई।

मौके पर मौजूद ग्रामीणों और राहगीरों ने शोर मचाकर बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से तीन लोगों को बाहर निकाला गया,जबकि एक युवक अब तक लापता है।

निकाले गए घायलों में से मित्रसेन यादव निवासी दक्खिन गांव की हालत गंभीर थी,जिन्हें सीएचसी बल्दीराय ले जाया गया,जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, पप्पू यादव पुत्र सुखराम लापता हैं। ग्रामीणों की मदद से लापता युवक की तलाश जारी है। बल्दीराय एसओ ने बताया कि नहर में डूबे युवक की तलाश कराई जा रही है।