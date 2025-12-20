Language
    छात्रा को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल, शादी का दबाव बनाकर मांगे तीन लाख

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    सुल्तानपुर में एक छात्रा को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। उस पर शादी का दबाव बनाया गया और तीन लाख रुपये की मांग की गई। पुल ...और पढ़ें

    छात्रा को ब्लैकमेल कर बनाया शादी का दबाव।

    संवाद सूत्र, कूरेभार (सुलतानपुर)। नर्सिंग की एक छात्रा को ब्लैकमेल कर शादी का दबाव बनाने और तीन लाख रुपये की मांग करने का मामला सामने आया है। छात्रा को मिल रही धमकी से उसने आगे पढ़ाई बंद कर दी। वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    छात्रा ने तहरीर देकर कहा कि मार्च 2025 में वह नगर में स्थित एक लाइब्रेरी से जुड़ी थी, जहां उसकी पहचान बिहार के भागलपुर के एक अल्पसंख्यक युवक से हुई। वह एक वर्ष से उससे मोबाइल पर बात कर रहा है।

    पिछले माह वह बस से घर लौट रही थी, तभी वह टेढ़ुई के पास बस में चढ़कर उसके पास बैठ गया। उसके मोबाइल से कुछ फोटो व वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद आरोपित फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाने लगा।

    छात्रा ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। उन्होंने युवक से बातचीत करने का प्रयास किया। 27 नवंबर को आरोपित ने इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रा की काल रिकॉर्डिंग, फोटो और वीडियो उसके पिता, भाइयों, जीजा सहित अन्य रिश्तेदारों को भेज दिया।

    पीड़िता का आरोप है कि युवक व उसके रिश्तेदार अब जान से मारने और जहां कहीं भी उसकी शादी तय होगी वहां बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। आरोपितों द्वारा उससे तीन लाख रुपये की मांग भी की जा रही है।

    लगातार मिल रही धमकियों से डरकर छात्रा ने संस्थान जाना बंद कर दिया है। थानाध्यक्ष विजयन्त कुमार मिश्रा ने बताया की मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है।