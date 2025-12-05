विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद में युवक की पिटाई से मौत, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
संवाद सूत्र, अखंडनगर (सुलतानपुर)। पौधन रामपुर गांव में विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद में घायल युवक की गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मामले में एफआइआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पौधन रामपुर निवासी अनीस पासवान गुरुवार की रात गांव में ठाकुर प्रसाद के यहां बरात में शामिल होने के लिए आया था। आरोप है कि द्वारपूजा के दौरान हुए विवाद में कमलेश वर्मा ने गालियां देते हुए अनीस को डंडे से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद लोगों ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने हालत गंभीर देख रेफर कर दिया।
लखनऊ ले जाते रास्ते में ही घायल ने दम तोड़ दिया। स्थिति की नजाकत को देखते हुए कादीपुर, करौदी और दोस्तपुर थाने की पुलिस को सतर्कता के तौर पर तैनात किया गया है। क्षेत्राधिकारी विनय गौतम ने बताया कि मृतक के पिता वासुदेव की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित कर दबिशें दी जा रही हैं।
मां रो-रोकर बेहाल, मोबाइल भी गायब
घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसरा है। मां लीलावती का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि रात लगभग 10 बजे अनीस के मोबाइल पर फोन आया था, जिसके बाद वह घर से बाहर चला गया। घटना के बाद से उसका मोबाइल भी गायब है, जिस पर परिजनों ने साजिश की आशंका जताई है।
मुंबई में मजदूरी कर परिवार चलाता था अनीष
अनीस मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। पिता की बीमारी की सूचना मिलने पर वह कुछ दिन पहले गांव आया था ताकि उनकी सेवा कर सके और खेती-बारी संभाल सके। मां लीलावती ने बिलखते हुए कहा कि अगर ऐसा अंदेशा होता तो उसे वापस मुंबई भेज देती। शादी देखने के लिए ही रुक गया। अचानक हुई इस घटना से परिवारजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।
मातम में बदला माहौल
गांव में ठाकुर प्रसाद की बेटी शशि की बारात आई थी। अचानक हुई इस घटना से वैवाहिक कार्यक्रम की व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गई। परिवारजन ने बताया कि खुशी का माहौल कुछ ही क्षणों में मातम में बदल गया। काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह विवाह संपन्न हुआ।
