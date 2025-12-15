सुलतानपुर में बोरे में मिले प्रतिबंधित पशुओं के कटे सिर, अवशेष लेकर कोतवाली पहुंचे हिंदू संगठन
धरसौली में शारदा सहायक खंड-16 नहर के किनारे झाड़ियों में दो प्रतिबंधित पशुओं के कटे सिर और अवशेष बोरियों में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरौंसा-(सुलतानपुर)। धरसौली में शारदा सहायक खण्ड 16 नहर किनारे झाड़ियो में दो प्रतिबंधित पशुओं के कटे हुए सिर और अवशेष बोरियों में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुँचे हिन्दू संगठन के लोग कटे हुए सिर और अवशेष लेकर घटना स्थल से कोतवाली पहुँचे। यहां उन्होंने आक्रोश जताते हुए तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
सोमवार दोपहर बाद जयसिंहपुर कोतवाली के धरसौली गांव में नहर किनारे बोरे में भरे हुए जानवरों के अवशेष और कटे हुए सिर ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना हिन्दू संगठन और पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ जयसिंहपुर रामकृष्ण चतुर्वेदी,कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार मिश्रा,थानाध्यक्ष मोतिगरपुर अशोक कुमार सिंह और हिन्दू संगठन के लोग मौके पर पहुँचे।
इलाके में मिली अफरा-तफरी
घटना से आक्रोशित हिन्दू संगठन के लोग प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष लेकर मौके से चले गए। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर बाद हिन्दू संगठन के लोग अवशेष लेकर जयसिंहपुर कोतवाली पहुँचे। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। धर्म जागरण प्रमुख आशीष कुमार पांडेय ने नामजद तस्करों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने नमूना लेकर अवशेष को मिट्टी के नीचे दबा दिया। विभाग संयोजक बजरंग दल गौरव पाण्डेय, प्रांजल सिंह,एसदीप,राघवेंद्र, आरएसएस के आलोक,अनमोल समेत अन्य हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुँचकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण चतुर्वेदी ने बताया नहर किनारे प्रतिबंधित अवशेष मिले थे। मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
