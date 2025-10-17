बिजेथुआ महोत्सव में शामिल होने अमहट हवाई पट्टी पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को अमहट हवाई पट्टी पहुंचे, जहां बिजेथुआ महोत्सव के आयोजक विवेक तिवारी, भाजपा नेता राम चंद्र मिश्र सहित अन्य ने उनका भव्य स्वागत किया।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को अमहट हवाई पट्टी पर पहुंचे। उनके आगमन पर बिजेथुआ महोत्सव के आयोजक विवेक तिवारी और भाजपा नेता राम चंद्र मिश्र सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शास्त्री अब सड़क मार्ग से बिजेथुआ धाम के लिए रवाना होंगे, जहां वे महोत्सव में हिस्सा लेंगे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।