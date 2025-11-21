Language
    अयोध्या-प्रयागराज मार्ग पर 23 नवंबर की रात से रहेगा रूट डायवर्जन, इन मार्गों से होगा आवागमन 

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    अयोध्या और प्रयागराज मार्ग पर 23 नवंबर की रात से रूट डायवर्जन लागू होगा। निर्माण कार्य के चलते यातायात परिवर्तित किया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग करने की अपील की है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

    अयोध्या-प्रयागराज मार्ग पर रहेगा रूट डायवर्जन।

    संवाद सूत्र, कूरेभार (सुलतानपुर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर अयोध्या-प्रयागराज मार्ग पर रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात सुचारु रखने के लिए 23 की रात 11 बजे से 26 नवंबर की रात आठ बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।

    मुख्यालय से आने वाले भारी वाहन कस्बे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। हलियापुर मार्ग से आने वाले वाहन कस्बे से अंबेडकर नगर होकर गंतव्य के लिए रवाना होंगे। अम्बेडकरनगर की ओर जाने वाले वाहन कटका मोड़ से ही वैकल्पिक मार्गों पर भेजे जाएंगे।

    थानाध्यक्ष विजयन्त मिश्रा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक प्लान का पालन करें, अनावश्यक आवागमन से बचें और यात्रा से पहले मार्ग की जानकारी अवश्य ले लें। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थिति में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, अयोध्या जाने वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन रहेगा।