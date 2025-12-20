आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती को लेकर अपडेट, आवेदन बढ़ी तिथि

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा में भर्ती के लिए आवेदन की तिथि 10 दिन बढ़ा दी गई है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन आनलाइन विभागीय वेबसाइट पर लिए जा रह हैं। सह भर्ती 809 रिक्तियों पर होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसक बाद आने वाले आवेदनाें पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम कक्षा- 12 उत्तीर्ण होना चाहिए।