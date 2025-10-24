Amrit Bharat Station Scheme: सुलतानपुर में एस्केलेटर से लैस होंगे प्लेटफॉर्म, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। रेलवे स्टेशन के चारों प्लेटफार्म एस्केलेटर से लैस होंगे। प्लेटफार्म एक से ही यात्री इस सुविधा को पा सकेंगे। इससे बुजुर्ग यात्रियों को प्लेटफार्म पर आवागमन में आसानी होगी। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना, चंड़ीगढ़ समेत कई शहरों से प्रतिदिन 18 से 20 हजार यात्रियों का जंक्शन पर आवागमन होता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को उच्चीकृत करने का कार्य चल रहा है। रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी दिसंबर 2026 में यात्रियों को सुविधा मिलने का दावा कर रहे हैं।

पीएम ने रखी थी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर 2023 में दिल्ली में देश के 508 रेलवे स्टेशनों को उच्चीकृत करने के लिए आधारशिला रखी थी। इसमें जंक्शन के साथ ही लंभुआ रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया था। इसके निर्माण के लिए 36.85 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गई थी।



सद्भावना एक्सप्रेस से पड़ोसी जिलों के यात्री करते हैं यात्रा

सद्भावना एक्सप्रेस रविवार और मंगलवार को जंक्शन से संचालित की जाती है। इस वजह से अमेठी, प्रतापगढ़, आंबेडकरनगर, अयोध्या जिले की सीमा से जुड़े यात्री यहां से दिल्ली का सफर तय करते हैं। चार नंबर प्लेटफार्म से ट्रेन का संचालन होता है। आवागमन की सुविधा ठीक न होने की वजह से बुजुर्ग यात्री पुलिस लाइंस के ओवरब्रिज से होते हुए प्लेटफार्म पर आते हैं। इससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।



जंक्शन से इन ट्रेनों का होता है संचालन

हिमगिरि एक्सप्रेस, श्रमजीवी सुपरफास्ट, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र चंड़ीगढ़, एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस, मनवर संगम एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस, इंदौर पटना एक्सप्रेस,सरयू एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, सुलतानपुर एलटीटी एक्सप्रेस, अयोध्या प्रयागराज पैसेंजर समेत 36 ट्रेनें जंक्शन से होकर गुजरती हैं।



यात्रियों को मिलेगी बेहतर सेवा

स्टेशन अधीक्षक बीएस मीना ने बताया कि रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण होने के बाद यात्रियों को प्लेटफार्म पर आवागमन के लिए बेहतर सेवा मिलेगी। सभी प्लेटफार्म एस्केलेटर की सुविधा से लैस होंगे। यात्रियों को स्टेशन पर वाईफाई की भी सुविधा मिलेगी।