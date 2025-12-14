2025 की वोटर लिस्ट में नाम न होने पर भी घबराएं नहीं, इस फॉर्म को भरें और बन जाएं नए मतदाता

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। 2025 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो घबराइए नहीं। भारत निर्वाचन आयोग आप को मतदाता बनने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। आयोग के निर्देश पर पात्र नागरिकों को मतदाता बनाने के लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-छह वितरित किया जा रहा है। हालांकि 31 दिसंबर से दावों व आपत्तियों को स्वीकार करने की अवधि शुरू होगी। यह अवधि 30 जनवरी तक चलेगी।

इस दौरान वह भी युवा नए मतदाता के रूप में फॉर्म भरेंगे, जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरा कर रहे हैं। ऑनलाइन भी नागरिक फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। पांच हजार 172 नागरिकों ने अबतक मतदाता बनने के लिए दावा किया है। इसौली विधान सभा में 1089, सुलतानपुर में 1522, सदर विधान सभा में 828, लम्भुआ में 919 और कादीपुर विधान सभा में 814 लोगों ने आवेदन किया है। इस विवरण को आनलाइन कर दिया गया है।

सभी आवेदनों का निस्तारण 31 दिसंबर से 21 फरवरी की अवधि में किया जाएगा। उसी दौरान अपने घरों पर न मिलने वाले, किसी दूसरी जगह से मतदाता बने लोगों को भी नोटिस भेजी जाएगाी। उसका भी निस्तारण उसी अवधि में किया जाएगा।

एसडी श्रेणी में तीन लाख 20 हजार 172 मतदाता एएसडी (एबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट) श्रेणी में तीन लाख 20 हजार 172 मतदाता हैं। इसमें स्थायी रूप से शिफ्टेड एक लाख 55 हजार 59 नाम हैं। 58 हजार 554 ऐसे मिली हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 66 हजार 886 एबसेंट हैं। 29 हजार 656 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं यानी वे पहले से किसी और जगह से मतदाता सूची में दर्ज हैं।